Dubaiul ne arata cum ar fi viata intr-un viitor in care va fi imposibil sa traim afara, din cauza incalzirii globale

- Blocajul care afecteaza o parte a administratiei federale americane a devenit cel mai lung din istoria SUA in noaptea de vineri spre sambata, intrand in cea de-a 22-a zi. Aceasta oprire partiala a functionarii administratie federale, care a inceput la 22 decembrie, a depasit cele 21 de zile…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat pe plus a doua zi de tranzactionare din 2019. Mai exact, indicele principal BET a inregistrat un avans de 2,6%. In plus, cotatiile unor companii care la finele anului trecut scazusera masiv - cum ar fi Romagaz si OMV Petrom - au inceput sa creasca.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca intentioneaza de anul viitor sa faca transportul public gratuit pentru toata lumea. "Daca se va pune problema gratuitatii totale a transportului public in comun, o masura pe…

- Viata intr-un orasel mic din sudul Germaniei nu mai e asa de linistita cum era. E zguduita de procese, iar marul discordiei il reprezinta vacile si talangile lor. De cand un cuplu a cumparat o casa mare in zona, nimic nu mai e cum era in Holzkirchen, la sud de Munchen. Cand cei doi s-au mutat,…

- Guvernul a hotarat, vineri, prin ordonanta de urgenta sa inghete punctul de amenda pentru anul viitor la 145 de lei. Decizia a fost luata in conditiile in care salariul minim brut urmeaza sa creasca de la 1 decembrie sau 1 ianuarie. Punctul de amenda este de 10% din salariul minim…

- Pe strazile Bucurestiului au aparut primele luminite pentru Sarbatorile de iarna, care vor costa peste 6 milioane de lei, potrivit unui document prin care Primaria Capitalei a aprobat alocarea catre Compania Iluminat a acestei sume, pentru iluminatul festiv. Potrivit documentului aprobat inca…

- Romania nu este prezenta alaturi de celelalte tari nici in catalogul World Travel Market, Targul de Turism de la Londra, si nici pe panourile din targ, desi a achitat aproape un sfert de milion de euro pentru un stand, platind insa factura foarte tarziu. Agentiile romanesti prezente la standul…

- Situatia in zona Marii Azov, aflata in nordul Marii Negre, este "tensionata", iar Rusia ar putea incerca sa amplifice criza, avertizeaza viceamiralul Ihor Voroncenko, comandantul Fortelor Navale din Ucraina. "Din punctul de vedere al oficialilor militari, situatia care se contureaza acum in…