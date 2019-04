Stiri pe aceeasi tema

- Pachetele cu droguri erau intr-o punga legata de o vesta de salvare, la fel ca si cele 169 de kilograme de cocaina gasite marti, la circa 70 de km mai la nord. Cocaina era de inalta puritate, intre 77,57% si 90,59%. Valoarea pe piata neagra a cantitatii respective ar fi fost de 4,03 milioane…

- Cocaina se afla intr-o vesta de salvare si era invelita in ambalaj rezistent la apa.Potrivit ministrului Marinov, cel mai probabil este vorba despre un caz de predare de droguri pe mare.Autoritatile romane si bulgare lucreaza la acest caz din data de 5 aprilie. O mare cantitate…

- Știrea ca Poliția Româna a ridicat peste 130 de kilograme de cocaina de pe litoralul românesc era, duminica, în top 5 cele mai citite materiale pe site-ul britanic de știri BBC.Informația nu a fost ignorata nici AFP sau de EuroNews.Polițiștii și jandarmii, sub coordonarea DIICOT,…

- Mai multe pachete cu droguri au fost gasite duminica pe plaja in diferite zone din municipiul Constanta, Eforie, Olimp, 23 August, Costinesti, dupa ce in zilele de 5 si 6 aprilie autoritatile au descoperit cantitatea totala de 131 de kilograme de droguri pe litoralul constantean, potrivit Inspectoratului…

- Inca 200 de kilograme de cocaina au fost gasite in urma cu putin timp, plutind pe mare, anunta Digi24.Politistii de frontiera le-au descoperit in zona platformelor marine din Constanta. Cele 200 de kilograme de cocaina ar valora 100 milioane de euro.

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a criticat China si Iranul in raportul anual al Departamentului de Stat privind situatia drepturilor omului in lume, prezentat miercuri, aratandu-se insa conciliant cu alte tari, in numele 'intereselor Statelor Unite', transmit AFP si Reuters. China,…

- Peste 30 de kilograme de droguri, bani falsi si echipamente IT au fost confiscate, in ultimele doua saptamani; 43 de persoane au fost retinute sau arestate si patru au fost plasate sub control judiciar,...

- Aproape 10 tone de cocaina au fost descoperite la bordul unui vapor rusesc, obligat sa ancoreze intr-un port din arhipelagul Capului Verde. Este cea mai mare captura de droguri din istoria statului vest-african, scrie digi24.ro.11 cetateni rusi au fost retinuti de politie.