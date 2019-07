DRDP Timișoara, detalii despre stadiul proiectului centurii de sud a Timișoarei. Urmează procedura de expropriere Noi informații despre stadiul proiectului privind realizarea centurii ocolitoare de sud au fost facute publice de Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara. Reprezentanții instituției informeaza ca au derulat contractul privind realizarea documentației in vederea exproprierilor necesare pentru construirea centurii de sud cu firma SC Prometer M&G SRL. In perioada urmatoare, proiectul de hotarare de […] Articolul DRDP Timișoara, detalii despre stadiul proiectului centurii de sud a Timișoarei. Urmeaza procedura de expropriere a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

