Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta importanta, marti, la PSD. Comitetul Executiv National se reuneste, la Parlament, pentru a stabili noile propuneri de ministri, la Dezvoltare Regionala si Transporturi, dupa retragerea variantelor initiale, Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici. Cele doua portofolii sunt libere de la remanierea…

- Dupa ce a discutat, in cursul acestei prime zile a saptamanii, cu ministrul Justitiei, la Parlament, Liviu Dragnea a dezvaluit ce anume a aflat de la Tudorel Toader. Mai exact, raspunsul la o intrebare importanta, in contextul in care in curand urmeaza sa se incheie interimatele la Ministerele Dezvoltarii…

- Premierul Viorica Dancila ii propune din nou pe Olguța Vasilescu - ministru al Dezvoltarii și viceprmier - și pe Mircea Draghici ca ministru al Transporturilor. Asta la doar cateva ore dupa ce președintele Iohannis a explicat de ce nu i-a acceptat la prima nominalizare.

- Declarația a fost facuta de deputatul PSD Catalin Radulescu intr-o intervenție in direct la Realitatea TV. "Numirea celor 2 miniștri pe care le-a facut premierul de data asta nu mai are niciun motiv constitutional ca sa refuze niște interimate. Sa lase Guvernul sa-și faca treaba. Dansul trebuie sa…

- La nivelul Coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au cazut de acord marți seara ca premierul Viorica Dancila sa sesizeze Curtea Constituționala. De altfel, Viorica Dancila este așteptata joi de Liviu Dragnea in biroul sau de la Parlament. Surse oficiale au declarat pentru Hotnews.ro ca…

- "Daca dumnealor se grabesc, ii priveste. CCR nu are ce sa spuna, sunt intr-un timp rezonabil de raspuns", a afirmat Iohannis, potrivit news.ro. Presedintele a precizat ca Guvernul e complet, iar guvernantii "nu au decat sa-si faca treaba". Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat,…

- Sedinta Biroului Permanent National al PSD a inceput luni, la Parlament, fiind prezent si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Viorica Dancila nu au facut nicio declaratie la inceputul sedintei. Sedinta are loc in contextul in care…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al partidului, ca un refuz al sefului statului in ceea ce priveste numirea Liei Olguta Vasilescu pentru portofoliul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ar fi o "incalcare flagranta" a…