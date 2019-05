Dragnea, proiect de lege privind interzicerea exportului de bușteni Așa cum a anunțat saptamana trecuta, Liviu Dragnea a depus astazi proiectul de lege care prevede interzicerea exportului de busteni din Romania, astfel incat lemnul sa se prelucreze la noi in țara. “Programul de prelucrare a produselor este un domeniu unde am inceput deja sa stimulam si de anul viitor vom aloca fonduri mai multe. […] Dragnea, proiect de lege privind interzicerea exportului de bușteni is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

