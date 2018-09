ECHINOCŢIUL DE TOAMNĂ 2018. Când ziua devine egală cu noaptea

ECHINOCŢIUL DE TOAMNĂ 2018. Când ziua devine egală cu noaptea In fiecare an, in luna septembrie intram in toamna astronomica. Anul acesta, echinoctiul are loc pe 23 septembrie la ora 04:54. Astfel, pe 23 septembrie noaptea va fi egala cu ziua. Dupa aceasta data, durata… [citeste mai departe]