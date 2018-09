Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea susține ca ar exista un plan ca Guvernul sa fie dat jos pana la 1 ianuarie, deoarece preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania va zadarnici ulterior un astfel de scenariu. A spus-o...

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a afirmat ca exista si mize politice externe ca Guvernul actual sa nu fie in functie la preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, vorbind despre "o ofensiva foarte mare a popularilor europeni", generata si de faptul ca se doreste…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca ar exista un plan ca Guvernul sa fie dat jos pana la 1 ianuarie, deoarece preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania va zadarnici ulterior un astfel de scenariu. "Da, categoric da (exista un…

- Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune situatia din Romania, iar in cea de a doua sesiune plenara din octombrie va adopta o rezolutie pe aceasta tema, anunta europarlamentarul Siegfried Muresan, care precizeaza ca premierul Viorica Dancila va fi invitata la dezbatere. „Avem…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca vrea sa dea o ordonanta de urgenta pentru reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%, la parcurile de agrement de la 19% la 5%, iar pentru apele termale TVA va fi 0%, potrivit Mediafax. „Doamna prim-ministru…

- Washington Post analizeaza modul in care dispare incet democrația in Polonia, Ungaria și Romania, țari care, in opinia publicației, se indreapta spre autoritarism. De asemenea, aceasta analiza il vizeaza si pe liderul PSD, Liviu Dragnea.

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, afirma ca aprovizionarea cu energie a Europei Centrale este o problema de securitate, susținand ca este necesara menținerea presiunilor asupra Romaniei pentru ca țara noastra sa inceapa extracția de gaze naturale din Marea Neagra, scrie mediafax.ro.Oficialul…

- Deputatul Victor Ponta a declarat marti ca UDMR si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au facut "o intelegere politica asimetrica", in care cele doua partide castiga, iar Romania ramane cu Guvernul...