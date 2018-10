Ce spune Dragnea dupa aparitia inregistrarilor cu Tutuianu

Vorbind pentru prima oara dupa rezultatele referendumului si mai ales dupa ce in presa au aparut inregistrari atribuite vicepresedintelui PSD Tutuianu, in care se fac referiri in termeni transanti atat la partid, cat si la unul dintre ministrii din Cabinetul Dancila, in speta cel al… [citeste mai departe]