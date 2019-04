Dragnea, candidatură la prezidențiale cu o condiție. Chirieac: Mă lasați pe mine să decid? ''Se intampla ceea ce tot analizam de un an de zile incoace, și anume ca la președinție vor candida și domnul Dragnea, din partea PSD, și domnul Tariceanu, din partea ALDE. Cred ca tipul acesta de competiție este binevenit. Referitor la ce a spus domnul Dragnea, este sageata catre statul subteran. Ceea ce zice "'daca o sa imi permit fizic'' inseamna daca nu cumva se pune in mișcare vreun pluton de execuție, și ''acum sunt liber, sunt cu voi'' se refera la posibilul asalt al statului subteran pentru a il ascunde pe domnul Dragnea. Ințeleg ca este singurul impediment in acest moment in candidatura… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Situația este critica pentru PNL și pentru domnia sa, Klaus Iohannis. Principalul contracandidat este USR-ul. Deocamdata problema PNL-ului este USR-ul, creșterea USR și candidatul lor, domnul Dacian Cioloș. In sondaje, o sa vedeți tot mai des, in orașele mari cel puțin. Nu știu cum este organizarea…

- Intrebat de Victor Ciutacu daca Augustin Lazar ar mai avea ce sa caute in magistratura, Liviu Dragnea a raspuns: ”Categoric nu. Au fost totuși niște speranțe mari la Revoluție. Aduceți-va aminte ca totuști procurorul general al Romaniei. Nu am nimic personal cu acest om. E greu sa spui ca…

- "Am ințeles ca Iohannis vrea sa intru in pușcarie ca sa doarma liniștit. Klaus, poate nu intru! Poate nu intru! Nu te culca pe o ureche", i-a transmis Dragnea președintelui Iohannis. "Anunt timpuriu fata da candidatura la presedintie" "Este, daca vreti, un anunt timpuriu fata da candidatura…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a primit o scrisoare prin care se cere inființarea unei Comisii parlamentare de ancheta pentru Laura Codruța Kovesi privind calitatea de agent sau spion strain in soarta unor servicii secrete straine a fostului procuror-șef DNA. In scrisoare mai este…

- Alegeri prezidențiale 2019. SONDAJ Giurgiu. Conform sondajului DC News, locuitorii din Giurgiu au optat pentru Liviu Dragnea. Acesta a obținut 33,08% din voturi. Pe ultimul loc s-a clasat Kelemen Hunor, cu 0,77%. Klaus Iohannis este situat pe locul trei, cu 13,08%. Alegeri prezidențiale 2019.…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, duminica seara, ca PMP va avea un candidat propriu la alegerile prezidențiale, iar in turul doi il va susține pe Klaus Iohannis. Basescu a mai spus ca actualul președinte al Romaniei are șanse mari sa obțina un al doilea mandat, pentru ca are contracandidați…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, in cadrul unei interventii telefonice la Romania TV, asupra tensiunilor din cadrul coalitiei aflate la guvernare create de discutiile pe seama alegerilor prezidentiale si a variantelor luate in calcul: candidat comun sau fiecare partid - PSD si ALDE -…

- MRU a parasit viața publica in 2016, cand a demisionat de la conducerea SIE. Atunci se vorbea despre un conflict cu președintele Klaus Iohannis. Vineri, el a revenit pe Facebook cu trei postari. Doua postari au fost politice și s-au referit la alegerile europarlamentare: ”Care sunt criteriile dupa…