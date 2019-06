Dragnea a sunat un coleg din PSD din inchisoare: mi-a zis ca-si duce crucea

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar al PSD, Codrin Ștefanescu, demis din funcție la scurt timp dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea vine cu informații noi privind felul in care iși petrecere timpul in detenție fostul lider social - democrat.Citește și: Sindicaliștii din Poliție au EXPLODAT - Scrisoare catre Iohannis…

- ''Are voie la un telefon pe zi. De obicei, vorbește cu familia. Nu am vorbit despre ce se intampla in partid. Nu am vrut sa il necajesc despre care este relația intre colegii noștri dupa arestarea sa. Am incercat sa il protejez puțin. Nu cred ca se uita la televizor. Incearca sa se delimiteze de…

- Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman si este inchis, in acest moment, la penitenciarul Rahova, unde trebuie sa treaca prin perioada de carantina de 21 de zile, prevazuta in lege. Schimbari importante…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnatluni la inchisoare de 3 ani si 6 luni cu executare, in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectie a Copilului Teleorman. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie este definitiva. Informatia privind ...

- Candidatul PNL aflat pe primul loc pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, sustine ca l-au sunat trei sefi din Jandarmerie sa-si ceara scuze pentru ca seful Jandarmeriei Mures a amendat un adolescent cu 3.000 de lei pentru ca protesta si pentru ca jandarmii din Topoloveni…

- Consilierul președintelui USR, Andrei Caramitru, ar vrea sa-i vada pe toți liderii Partidul Social Democrat la inchisoare. Intr-o postare pe Facebook el a facut trimitere in acest fel la Dosarul Revoluției, in care procurorii spun ca Ion Iliescu a comis un act de tradare prin solicitarea intervenției…

- "A fost un moment, de fapt, mai multe momente, in care am intrerupt, am vazut ca pot sa joc in hora, cu toate ca m-au sunat medicii a doua zi si m-au intrebat daca am ceva si la cap si le-am spus ca nu, inca, si o sa merg, o sa merg fara niciun fel de probleme. E domnul Codrin Stefanescu care, daca…

- Liviu Dragnea are dubla hernie de disc si va ramane internat pentru cateva zile, a declarat secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, conform news.ro. Dragnea trebuia sa se prezinte luni la ICCJ in procesul privind angajarile la Protectia Copilului Teleorman. ...