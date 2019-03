Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Europeana de Robotica, euRobotics, are in echipa de conducere in premiera o romanca, in persoana Anei-Maria Stancu, CEO al primului start-up din Romania adresat pietei de roboti umanoizi de servicii, se arata intr-un comunicat de presa al companiei romanesti. Membrii Adunarii Generale a euRobotics…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a declarat, luni, la Forumul Industriei Auto 2019 de la Craiova, ca, la nivel national, contributia sectorului auto in economie a reprezentat, in 2018, aproximativ 14% din PIB si a asigurat 27% din exporturi, insa industria romaneasca nu a fost ferita de framantarile…

- În emisiunea Realitatea Româneasca, de la Realitatea TV, realizatorul Octavian Hoandra a dezvaluit un lucru neștiut publicului larg, care s-a petrecut ieri, în timpul emisiunii România 2019, care s-a filmat la Constanța.

- Pentru prima data in istoria de 30 de ani a Biofach, cel mai mare targ din lume specializat pe domeniul produselor ecologice (bio sau organice, cum mai sunt denumite), Romania a fost prezenta cu doua standuri colective, unul realizat prin intermediul Programului de Cooperare Elvețiano-Roman, proiect…

- Potrivit unui comunicat al AEP, aceste acte normative sunt: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 6/2019 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019; Hotararea Guvernului nr. 80/2019 privind stabilirea zilei…

- Laszlo Sepsi, 31 ani, explica de ce a ales sa joace in liga secunda pentru U Cluj, rememoreaza episoade speciale din cariera sa externa și marturisește ca visul de a imbraca din nou tricoul Romaniei il motiveaza zi de zi. -Loți, ai surprins cu decizia de a reveni in Romania, la o formație din liga secunda,…

- Laszlo Sepsi, 31 ani, explica de ce a ales sa joace in liga secunda pentru U Cluj, rememoreaza episoade speciale din cariera sa externa și marturisește ca visul de a imbraca din nou tricoul Romaniei il motiveaza zi de zi. -Loți, ai surprins cu decizia de a reveni in Romania, la o formație din liga secunda,…

- Incepand de marți, 1 ianuarie 2019, Romania preia, pentru o perioada de șase luni, presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, unul dintre cele mai importante dosare de politica internationala in care este implicata tara noastra, dupa aderarea la Uniunea...