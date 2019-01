Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a fost sesizat cu privire la posibilitatea producerii de avalanșa, respectiv prabușirea de copaci/brazi, sub greutatea zapezii pe DJ 183, Valea Neagra-Izvoare. In teren s-au deplasat pentru verificarea sesizarii, pompieri militari din centrul operațional…

- Se inchid doua drumuri din județul Maramureș din cauza producerii de avalanșa, respectiv prabușirea de copaci. Vezi drumurile inchise temporar circulației rutiere Drumurile județene 183 și 183A au fost inchise temporar circulației rutiere Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a fost sesizat…

- UPDATE: Comitetul Județean pentru Situații de Urgența anunța strat de zapada de 30 de cm in zona Plopana – Bacau, 32 de cm in zona Satu Nou, 40 de cm – Opreșița și 30 de cm – Codaești. In localitațile Lipovaț și Corbu acționeaza o echipa de intervenții de la Delgaz pentru a repara o [...]

- In cursul nopții trecute, trei localitați din Bistrița-Nasaud (Teaca, Parva, Rebra) au ramas fara energie electrica, insumand 2 linii de medie tensiune defecte cu 2588 abonați afectați, informeaza Comitetul Județean pentru Situații de Urgența.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Maramureș a decis, luni, suspendarea cursurilor in școlile din cinci localitați din județ, pentru a evita imbolnavirea copiilor din unitațile de invațamant care nu pot fi incalzite, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al ...

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit in ședința extraordinara, avand in vedere prognoza meteorologica nefavorabila și instituirea informarii meteorologice de ninsoare, pana maine, 18 decembrie a.c., la pranz. S-a analizat situația stocurilor de materiale antiderapante și problemele…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat ca elevii din municipiu nu vor merge nici marți la școala. "Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi, 17 decembrie, a luat hotararea ca unitațile școlare de pe...

- Peste 1.000 de tone de material antiderapant a fost raspandit de autoritați pe drumurile județene și naționale din județul Bistrița-Nasaud, anunța Comitetul Județean pentru Situații de Urgența.