Doua cutremure inregistrate in aceasta noapte de seismografele Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului

- Seria de cutremure continua în România. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului a anunțat un nou seism produs în Vrancea. Seismul a avut loc Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului a avut loc în…

- Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs joi dimineata, in judetul Vrancea, la o adancime de 135 de kilometri, potrivit datelor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește și: Demisie la varful PSD București: Mulțumesc, Gabriela Firea! Institutul National…

- Doua noi cutremure s-au produs, joi seara, in zona seismica Vrancea. Unul a fost inregistrat la ora 21.32, in judetul Buzau, si a avut magnitudinea de 2,7 grade, iar cel de-al doilea, cu magnitudine de 2,9 grade, s-a produs in judetul Buzau, dupa mai putin de o jumatate de ora.Institutul National…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 pe scara Richter s-a produs luni in județul Brașov, la o adancime de doar 3 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Sesimul a avut loc la ora 11.54 la o adancime de doar 3 kilometri. Cutremurul…

- Un seism cu magnitudinea de 3.1 a fost inregistrat, putin inainte de ora 22.00, de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la circa 146 de kilometri adancime. Potrivit sursei citate cutremurul a avut loc la aproximativ 150 kilometri N de Bucuresti si la…

- Doua cutremure s-au produs joi, in județul Vrancea, la doar șase ore distanța unul de celalalt, ambele avand aproximativ aceeași magnitudine. Primul cutremur, cel inregistrat la ora 13:37, a fost localizat in județul Vrancea, dar la o adancime de 98 de kilometri. Acesta avut o magnitudine de 2.8 pe…

- Sapte cutremure au fost inregistrate, ieri, de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, toate atipice pentru Romania.Primul dintre ele a avut loc, la ora 05.50, a avut magnitudinea de 2.5 grade si s a produs la 99 de kilometri in judetul Covasna.A urmat un…

- Alerta! Trei cutremure inregistrate intr-un judet din Romania, intr-o singura ora Trei cutremure au avut loc in Muntenia, judetul Ialomita, intr-o singura ora. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…