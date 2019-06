Două cafele espresso pe zi este soluția recomandată de medici în cazul unei boli rare Echipa de medici a obtinut in premiera rezultate promitatoare in tratarea unui copil cu cafeina. Pacientul are numai 11 ani si a fost diagnosticat in urma cu un an cu dischinezie legata de gena ADCY5.



"Este o boala rara pentru care nu exista tratament, nici macar nu stim numarul exact al cazurilor, putem vorbi despre un caz la un milion", a declarat unul dintre medici, profesorul Emmanuel Flamand-Roze.



Pacientii sunt afectati de numeroase miscari anormale, exacerbate in perioadele de criza. In prezent nu exista niciun tratament cunoscut pentru aceasta boala extrem de invalidanta.



"Bratele,…



