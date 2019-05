Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea a declarat duminica, la Antena 3, ca George Maior nu a lucrat in SUA ca ambasador al Romaniei, ci ca instrument pentru el si pentru Klaus Iohannis. “Daca Iohannis s-a hotarat sa se supere pe Maior, inseamna ca-l va rechema, va semna. Daca s-a hotarat sa-l tina in brate in continuare, il…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lia Olguța Vasilescu, l-a criticat, joi, pe președintele Klaus Iohannis, aflat la summitul UE de la Sibiu, pentru deciziile sale din ultima perioada, precum neinvitarea premierului la summit, referendumul și intrarea in campanie de partea PNL.„E mai mult decat…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis Președinției propunerea de rechemare in țara a lui George Maior și de numire a unui nou ambasador al Romaniei la Washington. Informația a fost confirmata, miercuri, de ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, la Antena 3. “Am trimis la Președinție propunerea…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a anunțat miercuri la Antena3 ca a facut o solicitare catre Klaus Iohannis ca George Maior sa fie rechemat din SUA.„(...) Propunerile noastre s-au bazat pe analiza impactului asupra relațiile SUA, partener strategic al Romaniei, așa cum rezulta din raportul…

- Unul dintre liderii care aproviziona vedetele cu droguri la festivalurile de pe litoral a fost reținut, dupa moartea creatorului de moda Razvan Ciobanu, intr-un dosar instrumentat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) din Iași. DIICOT…

- Elena Udrea nu exclude ca Viorica Dancila sa se inscrie in partidul Pro Romania, condus de Victor Ponta. Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale și Turismului crede ca odata cu femeile susținute de Liviu Dragnea in funcții publice „a cazut si povestea ca femeile ar fi mai loiale si mai devotate decat…

- Lia Olguta Vasilescu a facut un denunț la Secția Speciala împotriva fostului procuror DNA, Claudia Roșu și fostului ofițer de poliție judiciara din DNA Antonie Smarandache, în prezent ofițer de poliție la DNA.

- Lia Olguța Vasilescu a facut ce a promis! Fostul ministru al Muncii a depus, la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție un denunț care o vizeaza pe Claudia Roșu, fost procuror DNA și soția celebrului Doru Țuluș, fost procuror in DNA, și Antonie Smarandache, fost ofițer de poliție judiciara…