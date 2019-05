Stiri pe aceeasi tema

- Sansele ca Marea Britanie sa ramana in UE sunt aproape de 30% pentru ca tara ar respinge Brexitul in cazul unui al doilea referendum, considera presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza The Guardian.

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a dat o replica dura europarlamentarilor care l-au acuzat ca a creat tensiuni in UE si a prelungit criza Brexitului prin amanarea iesirii Marii Britanii pana pe 31 octombrie, scrie The Guardian, informeaza News.ro.Citește și: Țarile europene…

- „Am analizat problema și am decis sa stabilim data din luna octombrie. Vrem ca Marea Britanie sa iasa in mod ordonat (din UE, n.red.) și acest lucru poate fi asigurat daca le oferim timp”, a declarat cancelarul german in cadrul unei conferințe, dupa intalnirea liderilor UE. „Punctul decisiv…

- Liderii UE au convenit sa amane Brexit-ul pana la sfarșitul lunii octombrie, cu o revizuire in iunie, au declarat surse diplomatice pentru Reuters. Clauza privind posibilitatea producerii Brexit in iunie a fost introdusa pentru a atenua temerile președintelui francez Emmanuel Macron care a cerut garanții…

- Liderii Uniunii Europene si premierul Marii Britanii, Theresa May, au acceptat joi amanarea Brexit pana pe data de 31 octombrie 2019, a anuntat Donald Tusk, presedintele Consiliului European, la finalul unui summit extraordinar al Consiliului European. Pe langa amanarea Brexit pana pe 31 octombrie,…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, ia in considerare opțiunea amanarii cu 12 luni a termenului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu mențiunea ca prelungirea va fi „flexibila”, a declarat un oficial european, citat de BBC.Conform planului președintelui Consiliului…

- Theresa May ii va trimite marti ori miercuri o scrisoare oficiala presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care va cere prelungirea negocierilor in virtutea Articolului 50 al Tratatului comunitar si implicit amanarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a precizat purtatorul…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare în cazul în care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se încheie înainte de scrutinul programat sa se desfașoare în perioada…