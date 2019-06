Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie se pregateste pentru o vizita oficiala de trei zile a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump. Înainte de vizita, care va începe luni, presedintele Trump a facut deja comentarii care au generat turbulente . Într-un interviu acordat ziarului britanic „The…

- Initial, Regatul Unit nu urma sa participe la alegerile europarlamentare intrucat tara ar fi trebuit sa paraseasca blocul comunitar pe 29 martie acest an. Totusi, respingerea acordului de retragere negociat de premierul Theresa May si Bruxelles a dus la amanarea Brexitului pana la finalul lunii octombrie,…

- "Ne cerem scuze domnului Poroshenko pentru orice inconveniente provocate si am acceptat sa ii achitam despagubiri si cheltuieli de judecata si am participat la o declaratie comuna intr-o sedinta publica", arata site-ul de internet al BBC.Porosenko, candidat pentru al doilea mandat prezidential…

- Parlamentari britanici din mai multe partide au propus marti seara ca legislativul de la Londra sa opteze miercuri intre parasirea Uniunii Europene fara un acord si renuntarea la Brexit, transmite Reuters. ''Daca Niciun Acord si Revocarea (articolului 50) sunt tot ceea ce ramane,…

- Partidul Democratic Unionist nord-irlandez (DUP) a anuntat marti ca nu va vota acordul negociat cu Bruxelles-ul de catre sefa guvernului britanic Theresa May, pe care o sustine in parlamentul de la Londra, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.''Nu vom lasa prim-ministrul sau hoarda ''Remainers''…

- Premierul britanic Theresa May ii va trimite marti sau miercuri presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare ce va contine solicitarea unei amanari a Brexitului, a anuntat marti purtatorul de cuvant al executivului de la Londra, citat de agentia Reuters. Echipa premierului May impreuna…

- Parlamentul britanic a respins din nou marti acordul pentru Brexit, negociat de Theresa May cu oficialii UE. Chiar daca diferenta s-a mai redus putin fata de infrangerea istorica din ianuarie, lui May i-au lipsit 149 de voturi ca sa treaca acordul. Haosul a domnit in timpul dezbaterilor. May a fost…

- Iesirea din uniunea vamala a M.Britanii legata de frontiera cu Irlanda de N Negociatorul sef al Uniunii Europene în dosarul Brexit, Michel Barnier, a anuntat aseara ca Bruxelles-ul este dispus sa ofere Marii Britanii posibilitatea unei iesiri unilaterale din uniunea vamala, dar cere…