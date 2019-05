Orban "a facut ceea ce trebuie, spun multi, in privinta migratiei", a declarat Trump, salutandu-si oaspetele drept un dur "foarte respectat" in Europa si care a reusit sa-si mentina tara in siguranta.



"Sunt foarte mandru sa fiu alaturi de presedintele SUA in lupta impotriva migratiei ilegale si a terorismului si pentru protejarea comunitatilor crestine din intreaga lume", a afirmat la randul sau Viktor Orban, primul sef de guvern ungar care viziteaza Casa Alba dupa 14 ani.



Convorbirile bilaterale au inceput cu o reuniune cu usile inchise la care au mai luat parte ministrul…