"Orasele-sanctuar", cum sunt San Francisco sau Chicago, refuza sa aresteze la scara larga migranti in situatie ilegala, limitandu-si cooperarea cu agentii federali insarcinati cu imigratia.



"Stiind ca democratii sunt reticenti in a schimba legile noastre prea periculoase asupra imigratiei, intentionam in mod foarte serios, dupa cum a informat presa, sa-i plasam pe imigrantii ilegali in orase-sanctuar", a notat pe contul sau de Twitter presedintele american, potrivit Agerpres.



Locatarul de la Casa Alba a facut aceste postari pe Twitter la o zi dupa un articol din Washington…