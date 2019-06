Presedintele american, Donald Trump, l-a desemnat vineri pe Mark Esper in functia de secretar al Apararii, a anuntat Casa Alba, intr-un context de tensiuni exacerbate cu Iranul, noteaza AFP. Numirea lui Mark Esper, care l-a inlocuit marti pe Patrick Shanahan, ca secretar interimar, trebuie sa fie validata de Senatul SUA. In executivul american nu mai exista un secretar al Apararii titular de la demisia neasteptata a lui Jim Mattis in decembrie 2018, pe fondul unor dezacorduri cu Donald Trump. O situatie care slabeste Pentagonul in timp ce Statele Unite sunt implicate in doua razboaie, in Siria…