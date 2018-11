Stiri pe aceeasi tema

- "Avand in vedere ca navele si marinarii nu au fost returnati Ucrainei de catre Rusia, am decis ca ar fi mai bine pentru toate partile implicate sa-mi anulez intalnirea programata", a scris Trump pe Twitter. Anuntul este facut la o ora dupa ce le transmisese reporterilor ca probabil se va intalni cu…

- Președintele american Donald Trump amenința sa anuleze intalnirea planificata cu președintele rus Vladimir Putin la summitul G20 din Argentina, dupa ce Rusia a atacat și capturat navele ucrainene in stramtoarea Kerci. „Poate ca nu voi avea o intalnire, nu-mi place aceasta agresiune, nu vreau deloc aceasta…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca, din cauza confruntarii maritime a Rusiei cu Ucraina, ar putea anula intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin, prevazuta pentru finalul saptamanii in marja summitului G20 din Argentina, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat…

- La inceputul lui august, administratia lui Donald Trump a ajuns la concluzia ca autoritatile ruse se afla in spatele atacului comis in primavara cu agentul neurotoxic Noviciok. In consecinta, a impus o prima serie de sanctiuni economice impotriva Moscovei, asupra exportului anumitor produse tehnologice…

- Facebook si Twitter nu au descoperit un amestec al Chinei in alegerile pentru Congresul SUA care vor avea loc pe 6 noiembrie, au declarat oficiali ai celor doua companii, contrazicand astfel afirmatiile presedintelui Donald Trump potrivit carora Beijingul ar incearca sa intervina in scrutinul electoral,…

- Congresul pare sa nu aiba o pozitie consensuala cu privire la faptul ca presedintele Donald Trump ar lua o hotarare buna anuntand ca va retrage Statele Unite dintr-un acord in domeniul controlului armamentului cu Rusia, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro.Senatorul Rand Paul considera…

- Declaratiile au fost facute de Putin la Soci, la o intalnire a Clubului de Discutii Valdai. Doctrina nucleara a Rusiei nu stipuleaza un atac preventiv, dar Moscova este determinata sa raspunda la un atac al unui potential agresor, a declarat Putin, citat de ProTV. „Conceptul nostru este sa raspundem…

- Cele doua republici autoproclamate au prevazut scrutine pentru 11 noiembrie, au relatat media ruse si ucrainene, in urma asasinarii liderului separatist Aleksandr Zaharcenko in august. 'SUA condamna anuntul privind planul de organizare de 'alegeri' in asa-numitele 'republici populare Donetk si Lugansk'',…