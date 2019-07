Curtea de Apel Craiova a decis, joi, sa respinga cererea Procurorului General de revizuire a adoptiei Sorinei, fetita din Baia de Arama, aceasta urmand a ramane in continuare la sotii Sacarin, cu dubla cetatenie romana si americana, care au adoptat-o.



In fata sediului Curtii de Apel Craiova au venit, joi, cateva zeci de persoane pentru a sustine familia Saramat din Baia de Arama, cei care, in calitate de asistenti maternali, au crescut-o pe Sorina. Acestia au purtat pancarte pe care era scris "Sorina, te iubim!", "Uniti pentru Sorina", afimand ca doresc ca instanta sa faca dreptate.

