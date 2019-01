Stiri pe aceeasi tema

- Seful Sectiei de Arheologie a Muzeului National al Banatului, Alexandru Szentmiklosi, care a demonstrat ca langa Timisoara se afla probabil cea mai mare cetate din lume din Epoca Bronzului, a incetat din viata, la varsta de 47 de ani, in urma unei boli incurabile."El a demonstrat ca langa…

- In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", secretarul științific al Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, Elena Ploșnița, a venit cu detalii despre inaugurarea expoziției permanente la Conacul familiei Lazo de la Piatra, raionul Orhei. Expoziția a fost inaugurata pe 2 decembrie și a fost…

- Exemplare rare de pasari vor putea fi vazute in expozitia "Vestul salbatic - arii naturale protejate din vestul Romaniei", care va fi vernisata joi la Muzeul National al Banatului din Timisoara si care ilustreaza patrimoniul cultural si natural din acest areal. Sectia de Ornitologie a Muzeului National…

- In contextul celebrarii Anului Centenarului Marii Uniri, Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) expune, in perioada 1 – 28 noiembrie 2018, un obiect cu o valoare istorica deosebita – steagul delegatiei comunei Lupsa la Marea Adunare Naționala de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918. Vernisajul micro-expozitiei,…

- Asociatia Via Rumania Cultura organizeaza la Bastionul Therezia al Muzeului National al Banatului din Timisoara, in perioada 1-13 noiembrie, expozitia foto "Antoni Gaudi", "cea mai completa expozitie fotografica despre Gaudi prezentata vreodata in Romania". "Se vor organiza ateliere de arta plastica…