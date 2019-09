Stiri pe aceeasi tema

- Apple a oferit recent aprecieri si recompensa inginerilor romani care au semnalat in cursul lunii iulie o problema de securitate ce afecta device-urile sale. Cei doi specialisti IT, parte din comunitatea Digital Nation si activand in prezent in sfera cloud si securitate cibernetica, au descoperit…

- Hotelul va opera sub brandul Radisson Blu, cel mai mare brand hotelier din segmentul de 5 stele din Europa, prezent deja pe piata din România cu un hotel în Bucuresti. Winners Park Invest a cumparat în toamna trecuta, de la SIF Moldova, hotelul Sport din Cluj, într-o…

- Apple premiaza 2 ingineri romani, parte a comunitații Digital Nation, care au descoperit și comunicat producatorului american o vulnerabilitate globala in sistemele sale Apple a oferit recent aprecieri și recompensa inginerilor romani care au semnalat in cursul lunii iulie o problema de securitate ce…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat ca inchide patru dintre bazele sale din Spania, ceea ce ar avea ca rezultat pierderea a mai mult de 500 de locuri de munca, potrivit AFP, citata de Bursa. Compania, care in septembrie se va confrunta cu o greva a pilotilor, precizeaza ca va inchide bazele…

- Seful Ryanair, Michael O'Leary, a facut declaratia intr-un material video intern adresat angajatilor dupa publicarea rezultatelor financiare, in 29 iulie, cand a precizat ca spre sfarsitul lunii septembrie si dupa Craciun ar putea fi redus numarul locurilor de munca la operatorul aerian irlandez.Conform…

- La capitolul vise si promisiuni nu ne intrece nimeni. De exemplu, cea mare poarta feroviara din Romania, Gara de Nord, se va transforma intr-un mall urias, cu doua terminale, iar trenurile vor circula prin subteran, pana la metrou. Ideile futuriste sunt prezentate într-o strategie de dezvoltare,…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a convenit sa acorde 25 de milioane euro pentru a creste calitatea, eficienta si eficacitatea predarii, invatarii si cercetarii in cadrul Universitatii Politehnice din Bucuresti (UPB), una dintre cele mai importante universitati din Romania, a anuntat, marti, Comisia…