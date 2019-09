Stiri pe aceeasi tema

- Apple a oferit recent aprecieri și recompensa inginerilor romani care au semnalat in cursul lunii iulie o problema de securitate ce afecta device-urile sale. Cei doi specialiști IT, parte din comunitatea Digital Nation și activand in prezent in sfera cloud și securitate cibernetica, au descoperit o…

- Incarcarea bateriei telefonului pana la 100% duce in timp la scaderea capacitații acesteia, adica autonomia telefonului va avea de suferit. La aceasta concluzie au ajuns inginerii și pasionații de tehnologie, dupa mai multe studii și teste. Exista insa o soluție pentru a impiedica acest fenomen, aplicata…

- Fostul ministru german al Apararii a numit trei vicepreședinți „executivi” seniori sub comanda sa pentru a gestiona politici importante, precum cele de mediu, digitale și industriale in urmatorii cinci ani. Ursula von der Leyen a numit-o in funcția de comisat pe Margrethe Vestager, care a pornit…

- Google a anuntat in mod oficial ca va extinde timpul necesar pentru analizarea in detaliu a codului-sursa al aplicatiilor pentru Android trimise pentru publicare in Google Play, iar dezvoltatorii sunt foarte suparati.

- Huawei vrea sa pastreze in continuare Android pe telefoanele sale mobile, iar propriul sistem de operare, Hongmeng, la care lucreaza compania chineza, este de fapt unul industrial și nu-l va inlocui pe cel de la Google, a declarat un vicepreședinte al producatorului asiatic de dispozitive mobile, citat…

- Un cimitir al ostasilor romani cazuti in cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost inaugurat in localitatea basarabeana Stoicani, din raionul Soroca. S-a descoperit ca acolo sunt ingropați aproape 80 de soldati care s-au jertfit pe campul de lupta, acum aproape opt decenii. Cimitirul a fost renovat cu…

- Desi s-a retars ieri din cursa pentru functia de presdinte executiv al partidului, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, s-a razgandit peste noapte si va candida pana la urma. Favorit pentru functia de presedinte executiv e vicepremierul Daniel Suciu, cel care a avut ieri o disputa aprinsa in CEX…