Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentari PSD si ALDE au depus la Parlament un proiect de lege pentru revizuirea Constitutiei. Proiectul este semnat de 140 de deputati si senatori de la cele doua partide. Conform proiectului, ‘nu pot fi alesi in organele administratiei publice centrale si locale, in Camera Deputatilor, in Senat…

- Parlamentari PSD si ALDE au depus la Parlament un proiect de lege pentru revizuirea Constitutiei. Proiectul este semnat de 140 de deputati si senatori de la cele doua partide, transmite Agerpres. Conform proiectului, "nu pot fi alesi in organele administratiei publice centrale si locale, in Camera Deputatilor,…

- Coalitia s-a reunit, luni, in sedinta, la biroului lui Calin Popescu Tariceanu, la Senat. Pe agenda discutiilor se afla sesiunea extraordinara a Parlamentului si proiectul de revizuire a Constitutiei, pe care PSD si ALDE vor sa il depuna pentru dezbatere in Legislativ. La discutii participa noula conducere…

- UDMR a anuntat, vineri, ca-l propune pe Balint Csaba, de profesie economist, pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei. Audierea acestuia va avea loc marti. "Analistul macroeconomic al OTP Bank Romania, membru al Asociatiei Economistilor Maghiari din…

- Liderii coalitiei PSD-ALDE s-au reunit, luni, la Parlament. In ultima saptamana de sesiune parlamentara, liderii politic trebuie as decida daca se va convoca o sesiune extraordinara, in vara, in conditiile in care Legislativul trebuie sa dea, pana pe 5 iulie, raportul pe legislatia electorala, dar si…

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, in emisiunea Marius Tuca Show, cu privire la reviziuirea Constituției, ca aceasta ar trebui sa conțina, pe langa inițiativa "Fara penali", și modalitatea in care funcționeaza Curtea Constituționala a Romaniei, potrivit mediafax.Citește și: SURSE De ce și-ar…

- "Uniunea Salvati Romania dezaproba ferm modul in care coalitia PSD-ALDE si-a impus propunerile pentru functiile de judecator al Curtii Constitutionale, cu sfidarea totala a Opozitiei si a Parlamentului si, mai ales, cu incalcarea legii. Prin votul dat marti de Senat si Camera Deputatilor, aceasta…

- "Aceasta initiativa cetateneasca, sustinuta de USR cu toata energia, modifica in mod obligatoriu Constitutia. Nu este un referendum consultativ, precum cel pe care il va organiza presedintele pe 26 mai (...). Acest referendum, ca si cel pentru 300 de parlamentari, este consultativ, cetatenii spun…