O doctorița a primit interdicția de a profesa pentru ca a pozat in lenjerie intima, in Myanmar. Femeia a facut apel solicitand anularea decizie. Totul a pornit dupa ce a postat pe rețelele de socializare mai multe poze in care apare sumar imbracata. Femeia din Birmania a muncit timp de cinci ani ca medic generalist, dar intre timp a devenit fotomodel. In varsta de 29 de ani, Nang Mwe San posteaza in mod regulat fotografii in care apare in lenjerie intima pe site-urile de socializare si a aparut, de asemenea, in cateva cataloage de moda si calendare, arata AFP și Agerpres.