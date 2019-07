La 41 de ani, Ioana Ginghina se reinventeaza. Dupa divorțul de Alexandru Papadopol, asumarea statutului de femeie singura și imbrațișarea posibilitații de a cunoaște din nou dragostea, reglaje fine necesare pentru psihic, actrița face schimbari și la nivel material. "Imi place sa merg in magazine și sa imi cumpar rochii. Inainte, mi se intampla sa cheltuiesc lunar și 1.000-2.000 de lei pe haine. Am decis sa pun deoparte niște bani, pentru ca intenționez sa imi iau o mașina mai mica, pentru oraș. Nu renunț insa nici la mașina actuala, care imi este utila cand am de carat lucruri pentru școala de…