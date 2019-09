Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, l-a intrebat, sambata, pe fostul președinte Traian Basescu daca este adevarat ca a spus ca Romania nu are nevoie de autostrazi. Basescu i-a spus ca este interesanta „prezentarea metafizica”, dar acest lucru se intampla in anul 1997, cand Romania nu era in UE, informeaza…

- Marius Budai i-a cerut la un moment dat lui Traian Basescu sa spuna daca intr-adevar a afirmat public sau nu ca Romania nu are nevoie de autostrazi. Va prezentam mai jos dialogul dintre cei doi: Traian Basescu: In trei ani deficitul bugetar al Romaniei va fi de 35 de miliarde de eurp…

- Premierul a anunțat ca Autostrada Comarnic-Brașov nu se va construi in parteneriat public-privat, ci va fi declarata in prima ședința CSAT de importanța naționala și va fi construita din fonduri guvernamentale.Traian Basescu deconspira motivul pentru care premierul vrea ca autostrada sa intre…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, miercuri, in timpul unei vizite in Targu-Jiu, ca i se pare anormal ca asistenților maternali sa li se dea toții copiii mici, iar cei mari sa stea in centre sau in case de tip familial. El a spus ca va avea o discuție cu directorii DGASPC-urilor din țara,…

- Viorica Dancila a fost aleasa președinte al PSD, anunțul oficial fiind facut la Congresul extraordinar al partidului de catre liderul deputaților PSD, Alfred Simonis. De asemenea, Eugen Teodorovici a fost ales președinte executiv, iar Mihai Fifor, secretar general.Victor Ponta, fost premier…

- Deputații vor dezbate luni Legea Pensiilor, dupa ce aceasta a fost respinsa saptamana trecuta in Senat, ca urmare a neintrunirii numarului necesar de voturi. Legea urmeaza sa fie votata miercuri.Președintele ședinței de Senat a declarat ca din cauza lipsei unui senator, in urma demisiei lui…

- "Am aprobat astazi trimiterea unui mesaj catre Ambasada SUA, cu dorința de a avea o stransa colaborare in ceea ce privește situația Sorinei. Impreuna cu Marius Budai, Ministrul Muncii, urmarim acomodarea fetiței la noul mediu și vrem sa ne asiguram ca este in siguranța și ca are parte de o buna ingrijire.…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Cițu, susține ca premierul Viorica Dancila și ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, incearca sa ascunda informația conform careia Romania are cea mai mare rata a inflației din Uniunea Europeana.Citește și: Episod spumos cu Traian Basescu la moțiunea de cenzura:…