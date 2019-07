Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut vineri, 19 iulie a.c., o convorbire telefonica cu Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron.Cei doi omologi au abordat o serie de teme europene, cu accent pe candidatul pentru funcția de procuror-șef european. In virtutea bunei…

- Laura Codruța Kovesi este susținuta de Franța, la șefia Parchetului European. Jurnaliștii Financial Times relateaza ca, decizia Franței de a o susține pe Laura Codruța Kovesi vine dupa ce Emmanuel Macron a ieșit triumfator dupa negocierile de luna trecuta privind negocierile

- Franta a cazut de acord pentru a o sustine pe Laura Codruta Kovesi la functia de procuror sef european, in ciuda faptului ca are un candidat propriu, relateaza marti seara Financial Times. Decizia Frantei de a o sustine pe Laura Codruta Kovesi vine dupa ce Emmanuel Macron a iesit triumfator de la negocierile…

- Franta a decis sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de sef al Parchetului Uniunii Europene, in dauna propriului candidat, Jean-Francois Bohnert, afirma surse oficiale franceze si romane citate de cotidianul Financial Times, potrivit Mediafax, citata de stiripesurse.ro. Franta…

- Franta o sustine pe Laura Codruta Kovesi la functia de procuror-sef european in locul propriului candidat, Jean-Francois Bohnert, scrie Financial Times, care citeaza surse franceze si romane.

- Franta a decis sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de sef al Parchetului Uniunii Europene, in dauna propriului candidat, Jean-Francois Bohnert, afirma surse oficiale franceze si romane citate de cotidianul Financial Times, potrivit Mediafax.- stire in curs de actualizare -…

- Laura Codruța Kovesi ramane singura in cursa pentru șefia Parchetului European. Jean-Francois Bohnert, contracandidatul ei, va fi numit la șefia Parchetului financiar francez. Jean-Francois Bohnert este retras din cursa pentru conducerea Parchetului European. Procurorul francez va fi numit la șefia…

- "Ne trebuie o Europa care protejeaza si deci trebuie sa avem o Europa care protejeaza, la frontierele sale, europenii si, in aceasta privinta, pentru mine, refondarea Schengen - sa avem o protectie adevarata - este absolut esentiala", a aratat Macron, inainte de Summitul informal al sefilor de stat…