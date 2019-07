Dinamo și Craiova vor avea un inamic comun in aceasta seara, de la ora 21:00: gazonul de pe Arena Naționala. Meciul se joaca duminica, de la ora 21:00 și e liveTEXT pe GSP.ro. Deși la evenimentul dedicat Simonei Halep, de miercuri, gazonul parea in condiții decente, in ziua partidei dintre Dinamo și Craiova terenul se prezinta in condiții deplorabile. Iarba e arsa in proporție de 60 la suta din suprafața totala a terenului. ...