- De vineri pana luni au fost programate jocurile etapei a doua din Liga 1. O etapa marcata de incidentul de pe Arena Naționala, unde antrenorului echipei Dinamo, Eugen Neagoe, i s-a facut rau și a fost transportat la spital. Eugen Neagoe (51 ani) a petrecut noaptea de duminica spre luni la etajul 5 al…

- Alexandru Caloian, medic specialist in medicina de urgenta la Spitalul de Urgenta Floreasca, a declarat, duminica seara, ca antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Eugen Neagoe, care si-a pierdut cunostinta in timpul partidei cu Universitatea Craiova de pe Arena Nationala, este stabil si se afla in…

- Managerul sportiv al clubului de fotbal Universitatea Craiova, Silvian Cristescu, a declarat, duminica noaptea, ca antrenorul echipei Dinamo, Eugen Neagoe, care este internat la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala, a suferit un infarct in momentul in care si-a pierdut cunostinta in timpul…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Eugen Neagoe, a suferit o sincopa duminica seara, in timpul partidei cu Universitatea Craiova, din cadrul etapei a II-a a Ligii I. A fost nevoie de interventia medicilor de pe ambulanta aflata la Arena Nationala pentru a-i acorda primul ajutor.

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Eugen Neagoe, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca nu a regretat niciun moment venirea la echipa bucuresteana, chiar daca ii este greu sa antreneze dupa esecul cu 0-5 din prima etapa a Ligii I, cu FC Viitorul Constanta. Tehnicianul spera…

- "Nu putem vorbi despre nimic. A fost o rusine ce a fost pe teren. Ce sa le transmit fanilor? Inca din primul moment nu m-au dorit, nu stiu ce s-a intamplat. Dinamo de doi ani de zile nu a intrat in play-off. A fost o umilinta, o rusine, nu m-am gandit ca pot trai o astfel de umilinta. Sincer, nu m-am…

- Fostul antrenor al lui Dinamo, Cornel Dinu, acuza in cartea sa un blat de pe vremea generatiei de aur. Mai exact, in 1991, fotbalistii bulgari ar fi primit o suma importanta de bani ca sa ne faciliteze victoria.