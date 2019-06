Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape 4 luni de stat dupa gratii, Matteo Politi a hotarat ca este momentul sa se intalneasca cu pacientele pe care le-a avut in Romania. Desi numarul femeilor operate de medicul "parcagiu" s-a vehiculat a fi mai mare, Matteo Politi a declarat ca au fost 16 paciente.

- Matteo Politi, falsul chirurg italian, a declarat ca are diploma in medicina generala si cursuri de chirurgie estetica despre The post Matteo Politi, falsul chirurg italian: Am diploma de medicina generala, am facut cursuri. Nu am rezidentiat appeared first on Renasterea banateana .

- Falsul medic italian Matteo Politi a fost pus in libertate. Magistrații Judecatoriei Sectorului 1 au decis sa inlocuiasca masura arestului preventiv in cazul acestuia cu masura controlului judiciar, iar hotararea nu a fost contestata de procurori.

- Cantareața canadiana Alanis Morissette, in varsta de 44 de ani, a anunțat pe rețeaua de socializare online Instagram ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil al sau, relateaza people.com, potrivit mediafax.Artista a facut anunțul prin intermediul unei fotografii. Morissette este surprinsa…