Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut aproape cinci ani de la accidentul de schi care l-a trimis pe Michael Schumacher in coma. Jean Todt, unul dintre cei mai aproiați prieteni ai lui Schumacher, a facut cateva declarații surprinzatoare care pot da de ințeles ca starea fostului campion din Formula 1 s-a imbunatațit. ...

- Michael Schumacher, cel mai de succes pilot din Formula 1 al tuturor timpurilor, este imobilizat la pat dupa ce in urma cu 5 ani a suferit un accident la schi, in Alpii francezi. De atunci, foarte puține informații au ieșit la iveala despre starea in care se afla germanul. Dupa ce i-a fost…

- Un arhiepiscop german, Georg Ganswein, l-a vizitat pe Michael Schumacher si a dat detalii despre starea de sanatate a fostului mare campion de Formula 1, care in decembrie 2013 a suferit un grav accident la schi.

- Sabine Kehm a dezvaluit de ce au fost facute publice atat de puține detalii dupa accidentul la schi pe care fostul pilot de Formula 1 l-a suferit in anul 2013, in Alpii francezi. Au trecut cinci ani de cand fanii așteapta o veste despre starea lui Michael Schumacher. Fostul manager al pilotului a dezvaluit…

- Intr-un interviu inregistrat pe 30 octombrie 2013, Michael Schumacher a raspuns la 9 intrebari adresate de fani. Pilotul german a vorbit, printre altele, despre cel mai emoționant moment al carierei, care a fost adversarul pe care l-a respectat cel mai mult dar și de ce cursele de karting sunt cel…

- Michael Schumacher a ramas paralizat dupa ce a suferit un traumatism cranian grav în timp ce se afla la vacanța la schi în 2013. Familia fostului pilot de Formula 1 a vorbit foarte puțin despre starea de sanatate a sportivului.

- Managerul fostului mare campion de Formula 1, Sabine Kehm, a laudat omagiul facut de fundatia "Keep Fighting" in numele marelui campion german. Fundatia respectiva a lansat un poster cu Michael Schumacher, cu scopul de a strange fonduri pentru Never Give Up. "Suntem incantati sa colaboram cu Zoom…

- In asteptarea unor stiri pozitive privind starea lui Michael Schumacher, fanii fostului campion de Formula 1 primesc o veste importanta, scrie DigiSport.Potrivit presei italiene, Mick Schumacher, fiul de 19 ani al lui Michael, este foarte aproape de a face pasul spre Formula 1. "E doar o chestiune…