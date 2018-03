Diete sănătoase. Regimul alimentar al bolnavului de GUTĂ In prezent, guta afecteaza multa lume, mai ales barbații, și este asociata cu regimul alimentar al unei persoane, caracterizat de consumul excesiv de carne, fructe de mare și alcool. Pe langa tratamentul medicamentos, in guta este foarte importanta respectarea unui regim alimentar. In ce consta dieta bolnavului de guta și de ce apare boala explica doamna Livia Nena, biolog cu specializare in nutriție. Se formeaza din cauza cristalelor de urați care, practic, se fixeaza la incheieturile mici. Criza, practic, apare cu o durere violenta a degetului mare și inroșirea degetului. Asta este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- 'In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- "Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte tehnic deja si un document care pe noi ne satisface fiindca, de exemplu, problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, sigur si pentru ceilalti, nu doar pentru romani, si multe alte probleme. Problema…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata. ‘Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte tehnic deja si un document care pe noi…

