Stiri pe aceeasi tema

- Radu Silaghi-Dumitrescu este reprezentantul Clujului pe lista ALDE pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, aflându-se pe poziția a 7-a, „un loc onorabil, având în vedere sprijinul pe care organizația Cluj o primește din partea organizației naționale”, susține Cataniciu.…

- În cadrul acestei lucrari („School-Aged Pedestrian–Vehicle Crash Vulnerability”) s-a urmarit identificarea arealelor vulnerabile la accidente pietonale ce implica copii și tineri de vârsta scolara, cu scopul de a veni în sprijinul autoritatilor locale în…

- Este descentralizarea o soluție universal valabila pentru regiunile Europei? O treime din bugetul UE merge tocmai catre micșorarea decalajelor dintre regiuni, Comitetul Regiunilor avand un rol important in alcatuirea Bugetului european. In marja intrunirii COTER de la Cluj-Napoca, unul dintre purtatorii…

- Daniel Buda, europarlamentar PNL, a dezvaluit care sunt principalele direcții care vor sta la baza plaților pentru agricultura odata cu intrarea in vigoare a noilor reguli pentru subvenții, scrie agrointel.ro. "Fermierii romani, un viitor mai sigur, un viitor mai bun! Plațile directe raman…

- Parlamentul European va decide in cadrul sesiunii plenare din aceasta saptamana ce se va intampla cu ora de vara. Cetațenii din Uniunea Europeana vor afla in aceasta saptamana daca vor trebui sa mai dea ceasurile inainte sau inapoi. Votul va avea loc in Parlamentul European, iar propunerea este…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, a intermediat anul trecut peste 2.500 de tranzacții imobiliare, in valoare de 155 de milioane de euro per total. Pentru anul curent, compania estimeaza o creștere de 40% la nivelul comisioanelor…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca face cunoscut cetațenilor straini din Uniunea Europeana care domiciliaza sau au reședința pe raza municipiului și doresc sa voteze in Cluj-Napoca la scrutinul pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European, care va avea loc in data de 26.05.2019, ca au…

- Diana Morar, consilier municipal liberal, a lansat in spațiul public o scrisoare deschisa adresata primarului municipiului Bistrița, Ovidiu Victor Crețu, prin intermediul careia ii reproșeaza acestuia faptul ca nu asculta vocea cetațenilor municipiului și s-a incapațanat sa iși susțina propriile idei,…