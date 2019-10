Stiri pe aceeasi tema

- ”MAE a finalizat o prima lista de propuneri pentru infiintarea de sectii de votare in strainatate, in contextul organizarii alegerilor prezidentiale din luna noiembrie 2019. Astazi, 3 octombrie 2019, MAE a transmis catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) o lista cu 444 de sectii de votare propuse…

- Cea de a treia editie a seminarului muzeal international "Museums Meet Museums", avand ca invitati 15 experti de marca in domeniu din zece tari, care vor participa la o serie de dezbateri, ateliere de lucru si prezentari, se va desfasura pe 11 si 12 octombrie, la Bucuresti. Potrivit unui…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 345 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 148 locuri de munca pentru: ajutor electrician, ajutor la curațenie, bucatar, bufetier, camerista, chef de partie, chef de rang, commis de rang, conducator…

- Piata romaneasca de fashion a mai adaugat un brand; retailerul scandinav Marc O'Polo intra pe piata locala si deschide primul magazin din Romania pe 12 septembrie, in Bucuresti Mall-Vitan. Retailerul de fashion Marc O'Polo va deschide primul magazin de pe piata locala la parterul centrului…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie mai independenta si sa exercite o putere mai mare pe scena internationala și sa evite sa fie târâta în conflicte între alte puteri mondiale, a constatat un nou sondaj major între alegatorii europeni, potrivit Euronews, citat de Rador.Aproximativ…

- Agentia Spatiala Europeana (ESA) a lansat cu succes cel mai nou satelit al sau pe orbita, din Portul Spatial European din Kourou, Guyana Franceza. Este al doilea satelit lansat pentru a se alatura unei constelatii care formeaza Sistemul European de Releu de Date (EDRS), care permite utilizatorilor sa…

- In perioada 1-11 august, la Celje in Slovenia se desfasoara turneul final al Campionatului European de handbal feminin Under 17. Din lotul Romaniei face parte si Andreea Prescura, jucatoare legitimata la CSM Galati. „Miercuri plecam in Slovenia, avem un european de la care ne asteptam sa revenim acasa…

- ​Nationala de handbal feminin Under-19 a României s-a clasat, duminica, pe locul 5 la Campionatul European din Ungaria, dupa ce a învins reprezentativa Danemarcei, cu scorul de 34-26 (17-13), în meciul pentru clasarea finala, transmite News.ro. Principalele marcatoare tricolore…