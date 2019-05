Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a afirmat ca presedintele venezuelan Nicolas Maduro era pregatit marti dimineata sa plece spre Cuba, inainte de a fi sfatuit de Rusia sa renunte, relateaza AFP. "Era un avion pe pista, era pregatit sa plece (marti) dimineata, potrivit informatiilor…

- Rusia va continua sa interfereze in alegerile din SUA timp de decenii de acum incolo, a estimat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, care a promis ca Washingtonul va contracara eforturile Moscovei, relateaza AFP. In conditiile in care diplomatia americana a denuntat in numeroase randuri…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a discutat, luni, la Washington, cu ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, despre „importanta eforturilor Romaniei de a combate coruptia care-i submineaza institutiile democratice si promoveaza influenta nociva a adversarilor”, potrivit Departamentului…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a discutat cu omologul sau rus, ministrul de externe Serghei Lavrov, despre problemele legate de Venezuela; cele doua parti si-au facut ulterior cunoscute punctele de vedere divergente exprimate in convorbire, transmite Reuters, potrivit https://www.agerpres.ro/.Citește…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a calificat duminica amenintarile presedintelui rus Vladimir Putin de a desfasura noi rachete capabile sa loveasca tari occidentale drept "fanfaronada" menita sa provoace dezbinare intre Washington si aliatii sai, informeaza AFP. Intr-un discurs sustinut saptamana…

- Rusia a lansat un apel miercuri catre Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas recunoscut ca presedinte interimar al Venezuelei de 50 de tari, sa negocieze cu Nicolas Maduro, intr-un context tensionat de divergente privind livrarile de ajutor umanitar, informeaza AFP. 'Exista propuneri pe…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, l-a avertizat marti pe omologul sau american, Mike Pompeo, impotriva "recurgerii la forta" in Venezuela, a informat Moscova, in contextul in care Washingtonul vorbeste despre o interventie militara, transmite AFP. In cursul unei discutii telefonice purtate "la…

- Rusia a avertizat vineri SUA impotriva retragerii 'extrem de iresponsabile' din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), in ajunul expirarii, la 2 februarie, a ultimatumului dat Moscovei de catre Washington, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo…