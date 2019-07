DGPMB: Tânăr, acuzat de furt calificat, arestat preventiv; el a furat bani de la o persoană ce participa la o cununie în biserică Un tanar de 26 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat ca ar fi furat mai multe sume de bani din borseta unui barbat care participa la o cununie religioasa, intr-o biserica.



"Joi, politistii Capitalei au retinut un tanar in varsta de 26 de ani, banuit de savarsirea unei infractiuni de furt, pe raza sectorului 1. Cercetarile au fost declansate la data de 15 iunie, cand un barbat de 37 de ani reclama faptul ca, la aceeasi data, persoane necunoscute i-au sustras din biroul parohial al unei biserici o borseta cu mai multe sume de bani", informeaza un comunicat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

