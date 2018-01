Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii se vor putea aproviziona cu apa gratuit de la mii de magazine, cafenele, companii si fantani de apa in toata Anglia, pana in 2021, conform industriei apei din Marea Britanie, Water UK. Scopul programului este de a preveni utilizarea a zeci de milioane de sticle din plastic…

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea,…

Locurile de munca in domeniul financiar au crescut cu 59% fata de anul trecut, potrivit datelor BestJobs.eu. Orasele cele mai ofertante sunt Bucuresti, Timisoara si Cluj-Napoca.

- Aproape jumatate dintre tinerii britanici se tem ca vor exista mai putine locuri de munca in urmatorii cativa ani, ceea ce le afecteaza nivelul de incredere si fericire, arata un nou studiu, citat de Press Association. Cercetarea, realizata de The Prince's Trust, organizatie caritabila…

- Postul de ministru pe probleme legate de singuratate, a fost creat de șefa Guvernului britanic Theresa May. Aceast post va fi ocupat de adjunctul ministrului britanic pentru sport si societate civila Tracey Crouch. Expertii se tem ca in tara se inregistreaza o „epidemie de singuratate”. Initial, functia…

- Liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE), germanul Manfred Weber, a acuzat-o pe sefa guvernului britanic, Theresa May, ca i-a mintit pe britanici in legatura cu proiectul sau de a le readuce, dupa Brexit, culoarea albastru inchis pe pasapoarte, relateaza marti…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a insistat luni ca Marea Britanie sa indice mai clar ce tip de relatie doreste sa negocieze cu UE dupa Brexit, relateaza AFP. 'Spuneti-ne ce doriti! Aceasta ar fi util', a declarat numarul doi al Comisiei Europene, intrebat de jurnalisti…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarele relatii bilaterale risca sa genereze pierderea a 500.000 de locuri de munca pe teritoriul britanic si retragerea unor investitii in valoare de 50 de miliarde de lire (56 mln euro), avertizeaza primarul Londrei, Sadiq Khan.

- 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie 2017', in urma cererii depuse de Julian Assange pe 16 septembrie, a declarat ministrul, intr-o conferinta de presa la Quito. Assange a depus cererea 'dupa ce a trait timp de aproximativ cinci ani si jumatate sub jurisdictia statului ecuadorian',…

- Plecarea din UE fara incheierea unui deal pana in 2019 ar putea costa Marea Britanie aproape jumatate de milion de locuri de munca, se arata intr-un studiu condus de primarul Londrei, potrivit Bloomberg.

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Anul 2017 a fost unul turbulent in ce priveste negocierile pentru Brexit, iar 2018 nu pare sa se contureze diferit din acest punct de vedere. Care sunt, in acest caz, principalele provocari pentru lunile care urmeaza - se intreaba Euronews , citat de Rador. Prim-ministrul britanic a declarat in mesajul…

- Singuratatea este la fel de nociva pentru sanatate ca si fumatul a 15 tigari pe zi. Iar izolarea sociala afecteaza si tinerii, nu doar persoanele in varsta. Citeste si: Un fost consilier prezidential da ALARMA: 'Daca incepe RAZBOIUL cu Rusia, va incepe pe teritoriul nostru...' Studiul…

- Robotii si automatizarea vor cauza o schimbare economica majora in urmatoruii 13 ani, lasand fara loc de munca 800 de milioane de oameni, pana in 2030, anunta un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Natiunile Unite estimeaza ca populatia lumii va ajunge la 8,5 miliarde…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- Fregata HMS St Albans a monitorizat activitatea navei rusești "Amiral Gorshkov" in "domenii de interes național", a afirmat acesta. "Amiralul Gorshkov", este un nou tip de fregata cu rachete ghidate, și este in curs de testare, transmite presa rusa. Royal Navy susține, conform BBC,…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Regulamentul privind subventionarea crearii de noi locuri de munca a fost aprobat de Cabinetul de ministri. Potrivit autorilor, implementarea acestuia va stimula agentii economici sa creeze locuri de munca si va avea un efect pozitiv asupra economiei naționale, inclusiv sub aspect

- Uniunea Europeana nu va accepta un acord comercial care sa confere Marii Britanii un statut special, afirma negociatorul european pe tema Brexit, Michel Barnier. Michel Barnier a explicat ca domeniul serviciilor financiare nu va fi inclus in eventualul acord comercial cu Marea Britanie. Uniunea Europeana…

- Rata locurilor de munca vacante in Uniunea Europeana a fost de 2% in trimestrul trei din 2017, neschimbata fata de precedentele trei luni si in crestere fata de 1,7% in perioada similara a anului trecut, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Marea Britanie trebuie sa obțina cat mai repede un acord in privința unei perioade de tranziție post-Brexit pentru a evita grave repercusiuni asupra economiei, avertizeaza joi Comisia pentru controlul Trezoreriei a Camerei Comunelor, relateaza AFP.

- Liderii Uniunii Europene probabil vor aproba, cu ocazia summitului Consiliului European, trecerea negocierilor cu Marea Britanie pe tema Brexit la etapa viitoarelor relatii bilaterale, insa avansarea discutiilor ar putea genera disensiuni intre statele UE. Negocierile propriu-zise pe tema…

- Numarul angajatilor din Marea Britanie a scazut cu 56.000 in perioada august-octombrie 2017, cel mai semnificativ declin din ultimii doi ani si jumatate, peste estimarile analistilor, un semn al incetinirii pietei fortei de munca, desi somajul se afla la cel mai

- Bruxellesul si Londra nu pot definitiva un acord comercial privind viitoarele relatii pana in momentul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, in martie 2019, afirma negociatorul-sef european, Michel Barnier.

- Unii dintre bancherii de top din Londra au declarat ca ar opri sau chiar ar contramanda planurile de relocalizare in Europa continentala, daca va exista un acord care sa permita Marii Britanii sa-si...

- Comisia Europeana a recomandat, vineri, trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate „progrese…

- Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, in contextul trecerii la faza a doua a negocierilor pentru Brexit, ca, alaturi de celelalte state membre, Romania lucreaza pentru o concluzie a procesului de negociere favorabila cetatenilor europeni din Regat.…

- Marea Britanie nu dorește sa fie parte a pieței comune, a uniunii vamale sau sa fie supusa deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, a punctat Barnier. ''Daca iei toate acestea, cu ce ramai? Un singur lucru: un acord de liber-schimb pe model canadian'', a declarat Barnier intr-o conferința…

- Autoritațile britanice au recomandat intituțiilor guvernamentalesa nu mai utilizeze programele anti-virus ale Kaspersky Lab, anunta Sky News. Compania rusa a subliniat ca interdicția este legata de riscurile potențiale, și nu de dovezi clare ale încalcarilor, scrie paginaderusia.ro Recomandarea…

- Mai multi diplomati au precizat ca opt state au cerut intrunirea de urgenta a Consiliului de Securitate, printre care Franta, Bolivia, Egipt, Italia, Senegal, Suedia, Marea Britanie si Uruguay. "Misiunile Boliviei, Egiptului, Frantei, Italiei, Senegalului, Suediei, Marii Britanii si Uruguayului…

- Jumatate dintre britanici sunt in favoarea unui al doilea vot pe tema parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie si o treime sunt de parere ca le va fi mai rau din punct de vedere financiar in afara celui mai mare bloc comercial din lume, potrivit unui sondaj de opinie. Sondajul, publicat…

- Robotii vor prelua joburile a peste 800 de milioane de oameni pana in 2030, arata un studiu realizat pentru ONU. Cifra este ingrijoratoare in codițiile in care populația globala este estimata sa ajunga la 8,5 miliarde pana la acesl moment, scrie BUsiness Insider. Roboții și automatizarea vor provoca…

- Pacienții cu cancer de intestin (inclusiv de colon) suspectat ar putea fi in curand diagnosticați prin utilizarea unui test simplu de sange, mai degraba decat a unei proceduri invazive – colonoscopia-, care, in plus, este și o procedura scumpa (circa 440 de lire sterline), noteaza DailyMail in ediția…

- Politicieni din opoziție și media din Marea Britanie au acuzat-o pe șefa guvernului de la Londra, conservatoarea Theresa May, ca se supune cererilor Uniunii Europene (UE), dupa ce in presa au aparut relatari potrivit carora ea și-a marit oferta pentru UE in scopul de a rezolva problema legata de…

Care este legatura dintre o firma de training si una de marketing? Vor sa o arate Ascendis si Ideologiq, care s-au aliat printr-o investitie de 250.000 de euro.

- Este putin probabil ca veniturile britanicilor sa cunoasca o crestere reala in urmatorii sapte ani, perioada de stagnare inceputa dupa criza financiara ajungand astfel la aproape doua decenii, pe fondul declinului economic al Marii Britanii, anunta specialistii. Un raport al think tank-ului…

- Criteriile pentru transferul sediului institutiilor Uniunii Europene din Marea Britanie au fost incalcate, a acuzat miercuri premierul slovac Robert Fico, in reactie la esecul candidaturii tarii sale pentru a gazdui Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar,…

- Uniunea Europeana este gata sa ofere Marii Britanii 'cel mai ambițios' acord comercial dupa Brexit, însa doar daca Londra va respecta condițiile stricte indicate de UE, a declarat luni negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza AFP citata de Agerpres.…

- Peste 6.000 de oameni au aplicat pentru locurile de munca oferite de cele 22 de Companii Municipale, in prima zi a Targului de Joburi, anunta Primaria Capitalei. Posturile se adreseaza atat absolventilor cu studii medii, cat si celor cu studii superioare, in domenii precum economie, mecanica, achizitii…

- Theresa May a declarat luni ca Rusia genereaza stiri false pentru a produce disensiuni in Occident. Ea l-a acuzat pe presedintele rus, Vladimir Putin, ca incearca sa "submineze societatile libere". Ca reactie la comentariile premierului britanic, Aleksei Puskov, senator rus, a declarat ca…

- Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica Externa, Federica Mogherini, se afla sub tirul criticilor înainte de Consiliul General de luni, în care va fi discutata problema dezinformarii rusești. Mai mulți experți și politicieni o critica pe șefa diplomației…

- Mihai Danciu, barbatul din Vaslui a fost gasit beat si batut intr-o curte din Londra, care nu isi amintea cum a ajuns in Marea Britanie, sustine ca a fost victima unei retele de traficanti de persoane, care exploateaza forta de munca in Anglia. Barbatul a povestit ca a fost batut incontinuu timp de…

- Conform datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), oferta de locuri de munca disponibila in aceasta perioada cuprinde joburi in mai multe țari, cele mai multe joburi fiind disponibile in Marea Britanie. In regat sunt așadar disponibile 335 locuri de munca pentru…