- Tanara din Cluj acuzata ca și-a omorat in bataie copilul de noua ani a fost arestata preventiv pentru 30 de zile duminica seara. Femeia de 36 ani și-a recunoscut fapta, insa nu a dat nicio explicație pentru gestul ei. Surse judiciare au precizat ca baiețelul de noua ani, care a fost snopit in bataie…

- Cei doi frați ai baiatului din Cluj-Napoca omorat in bataie de mama, de 9, respectiv 11 ani, au fost internați, duminica, intr-un centru de primire in regim de urgența al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecție a Copilului (DGASPC) Cluj, unde vor primi consiliere psihologica, conform…

- In cursul anului 2018 au fost abandonati un numar de 9 copii in unitatile sanitare din judetul Maramures, se precizeaza intr-un raport al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures. In privinta acestor cazuri, reprezentantii DGASPC mai mentioneaza urmataorele: – Consilierul…

- Astazi, 21 mai 2019, a fost inaugurata prima casa – ca acasa – pentru 12 copii din centrul de plasament ”Elena Doamna” din Piatra Neamț. Cei 12 copii au parasit centrul in luna aprilie 2019 și s-au mutat in noul camin, situat pe strada Nufarului, in cartierul Darmanești. Locuința este amenajata cu parter,…

- Potrivit deciziei instantei, Claudiu Aurel Cojocariu si Marius Gabriel Necula au interdictia de a exercita profesia de politist, pe o perioada de 5 ani, dupa executarea pedepsei inchisorii. In acelasi dosar, alti doi politisti, Constantin Cristian Radulescu si Adrian Stobocica, au fost condamnati…

- O statistica oficiala a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecție a Copilului Ialomița arata ca in evidențele instituției exista 8900 de persoane cu handicap. Pentru susținerea acestora, in 2018, s-au cheltuit 48 milioane de lei, se arata intr-un raport oficial al DGASPC. Mii de oameni cu…