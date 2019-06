Update: Premierul a spus ca investitiile publice au fost majorate cu 10% in primele cinci luni ale anului. „In doi ani de guvernare PSD-ALDE, veniturile tuturor lucratorilor romani s-au majorat cat in toata perioada 2007-2016, iar avutia romanilor a ajuns la recordul maxim al ultimilor 10 ani. Aceasta Guvernare nu lasa pe nimeni in urma. In guvernarea PSD-ALDE, numarul romanilor aflati in risc de saracie si excluziune sociala a scazut considerabil. Veniturile bugetare suplimentare din perioada guvernarii PSD-ALDE sunt mai mari decat in toata perioada 2008-2016. Sunt date care arata ca romanii…