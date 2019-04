Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii cutremuratoare in cazul copilului de 3 ani care a murit in fosa septica de la o scoala din Iasi. Micutul a avut un destin tragic. In trecut, fusese scos dintr-un canal cu apa, cand era pe punctul sa se inece. Asta nu e tot!

- Arlette Coposu, Niculina Mihalache, Elena Bratianu, Mara Lazar sunt o parte dintre intelectualele fine si rasate care la sfarsitul anilor ’40 si inceputul anilor ’50 au cazut victime ale teribilului sistem concentrationar din Romania comunista. Singura lor vina: au intemeiat familii alaturi de politicieni…

- Ciprian Scorțeanu, un șofer roman de camion, a fost condamnat la patru ani de inchisoare dupa ce a fost prins ca a introdus ilegal in Marea Britanie 10 vietnamezi ascunși intr-un frigider. Scorțeanu, in varsta de 45 de ani, i-a urcat pe cei 10 vietnamezi, opt copii și doi barbați, in Germania și le-a…

- Criminalul care, in noiembrie 2018, a lasat fara mama trei copii, a murit in inchisoare vineri, 15 februarie, anunta presa italiana. Cazul mortii romancei a ingrozit Italia in noiembrie 2018.

- Mher Iegiazarian, in varsta de 51 de ani, a murit sambata dimineata, la 52 de zile dupa ce a intrat in greva foamei, a anuntat administratia penitenciara armeana. El era vicepresedintele Partidului Vulturilor armeni: Armania Unita, un partid infiintat in vara. Iegiazarian a fost arestat…