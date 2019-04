Despre reformă şi ipocrizie (II) Mai demult numeam "privilegii" tipul asta de relatii de tip (cvasi)familial, iar pe celalalt tip de relatii, cel neutru, impersonal, universalizabil, specific interactiunii dintre anonimi il numeam "legi". In terminologia asta, societatile traditionale/ inchise functioneaza pe baza de privilegii. Privilegiile pot fi "cumparate", dar nu ca efect al unui calcul economic, ci al unui calcul social, fiindca ceea ce "cumperi" de fapt e o relati (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

