- Cele opt femei si soferul microbuzului erau din comuna Munteni-Buzau. Femeile lucrau la mai mai multe magazine Mega Image din Bucuresti si faceau zilnic naveta. Localnicii spun ca 20 de copii au ramas orfani in urma tragediei. In localitatea Munteni Buzau din Ialomita este o durere fara margini. Vestea…

- Zece persoane au murit si șapte au fost ranite in urma unui accident rutier produs sambata dimineata, in judetul Ialomita, intre Slobozia si Urziceni, in zona comunei Balaciu. Accidentul a fost provocat de soferul unui TIR-ului care a intrat pe contrasens, intrand in plina coliziune cu un microbuz de…

- Un tanar de 20 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a provocat un accident rutier, pe fondul neatentiei, in urma caruia atat acesta, cat si un adolescent de 18 ani au fost raniti.