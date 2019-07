„Design-ul, o facultate creativă” ARAD. Facultatea de Design din cadrul Universitații ,,Aurel Vlaicu” a sarbatorit, joi, 10 ani de existența. Facultatea funcționeaza in fostul sediu al Serelor aradene din cartierul Gradiște. La aniversarea facultații, președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a transmis conducerii Universitații, cadrelor universitare și studenților aprecierea pentru faptul ca „se implica in proiectele culturale și sociale ale Aradului și ca sunt printre cei mai activi parteneri ai Consiliului Județean Arad in gestionarea proiectelor administrative”. ,,O facultate care dezvolta latura creativa a tinerilor… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

