Descoperire ŞOCANTĂ în plin scandal naţional: Un cadavru învelit într-o pătură și legat cu bandă adezivă a fost găsit în Ilfov Un cadavru invelit intr-o patura și legat cu banda adeziva a fost gasit intr-o gramada de moloz in timp ce aceasta era descarcata de un barbat in Ilfov. Poliția a demarat o ancheta, iar un procuror a fost chemat la fața locului, se arata intr-un comunicat citat de MEDIAFAX. In cursul zilei de sambata, in jurul orei 16:20, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat, prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in timp ce descarca moloz din autovehiculul cu care s-a deplasat in localitatea Daraști (Magurele), pe un teren viran, a constatat ca descarcase și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

