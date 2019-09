Stiri pe aceeasi tema

- Ulrich Klopfer, un doctor din Indiana care iși pierduse licența medicala in 2015, a murit recent, pe 3 septembrie. Rudele au cautat prin lucrurile lui și au ramas interzise. Ei au gasit mii de resturi fetale conservate medical! Oamenii au alertat autoritațile, care au strans nu mai puțin de 2.246 fetuși.…

- Autoritatile din statul mexican Jalisco au raportat miercuri, la finalul operatiunilor de excavare a unei gropi comune, ca au gasit in total 119 saci cu ramasite umane, transmite EFE. Din 3 septembrie, cand au fost extrasi trei saci cu ramasite umane, expertii au demarat lucrari de excavare la peste…

- Un cioban din Tecuci, județul Galați, a vazut miercuri cum cainele lui a plecat de langa el și a inceput sa traga de ceva.Cand s-a apropiat a constatat ca animalul descoperise corpul unei femei tinere. El a alertat imediat autoritațile. Cadavrul tinerei era sfașiat de caini, a notat observator.tv.…

- Criza de pe piața forței de munca îndeamna autoritațile sa suplimenteze, pentru anul 2019, contingentul de lucratori nou - admisi pe piata fortei de munca din România cu 10.000, conform unui proiect consultat de HotNews.ro. Astfel, contingentul pentru acest an ar crește la 30.000. Vezi…

- Un muncitor care lucra pe un stalp la Timisoara s-a electrocutat si a ramas agatat la inaltime, inconstient. Un coleg a incercat sa-l ajute, dar s-a electrocutat la randul sau si a cazut de la inaltime. Cei doi muncitori lucrau cu niste cabluri, pe un stalp, la inaltime, cand unul dintre barbati…

- Peste 70 de oi moarte au fost descoperite de Direcția Sanitar-Veterinare Botoșani, aruncate pe un campul comunei Lunca, leșurile zacand acolo de aproape o saptamana. Veterinarul din comuna, care nu a anunțat autoritațile, a fost amendat, pentru neglijența.Autoritațile sanitar-veterinare din ...

- Un copil de 13 ani ce a fost dat disparut de 4 zile a fost gasit. Adolescentul a fost luat de curenți in timp ce se afla la scaldat pe raul Olt, susține Romania TV. Incidentul a avut loc in zona localitații Gaești, in apropierea barajului. Prietenii acestuia au ieșit din apa și au sunat imediat…

- UPDATE – Florina Metes, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures: “In jurul orei 10.00, o femeie din Baia Mare a sesizat politia ca a observat resturi de animale salbatice la o ghena din municipiu. Doua capete ce provin de la exemplare de mistret precum si resturile biologice gasite au fost ridicate de…