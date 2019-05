Descoperire macabră făcută de muncitorii care lucrau la asfaltarea unei străzi din Focșani Muncitorii care au inceput lucrarile de decopertare a strazii Dorinel Ghinea, din Focșani, au facut o descoperire macabra cand au sapat un pic mai adanc. Au dat peste un schelet. In craniul acestuia se vedea clar o gaura ce pare ca a fost provocata de un glonț. Muncitorii care efectuau lucrarile de reparații in zona ISU Vrancea au gasit oseminte umane. La fața locului au fost sapate mai multe gropi din care anchetatorii au extras osemintele. Lucrarile au fost oprite și se așteapta o comisie de la Iași pentru expertiza și alte cautari. La fața locului au ajuns și polițiști, a notat monitorulvn.ro.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

