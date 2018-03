Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis pe Twitter ca legislativul UE il sustine pe Cristian Preda, dupa ce presedintele Consiliului de onoare al Ordinului „Steaua Romaniei” a anuntat ca forul a discutat solicitarea retragerii decoratiei acordate europarlamentarului roman.

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis un mesaj de sustinere a eurodeputatului Cristian Preda, chemat la Consiliul National „Steaua Romaniei” pentru a raspunde acuzatiilor de neglijarea interesului national si defaimare, demonstrate prin criticarea guvernelor Tudose si Grindeanu…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis un mesaj de sustinere a eurodeputatului Cristian Preda, chemat la Consiliul de Onoare al Ordinului National ”Steaua Romaniei”, fiind acuzat de neglijarea interesului national si defaimare, in urma criticilor aduse in PE guvernelor Grindeanu…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis pe Twitter un mesaj de susținere pentru europarlamentarul Cristian Preda. Politicianul a fost chemat sa dea explicații pentru afirmațiile facute in cadrul PE cu privire la guvernele Grindeanu și Tudose. Preda a fost acuzat de neglijarea…

- Cristian Preda este al patrulea caz in care se discuta despre eventuala retragere a Ordinului „Steaua Romaniei”, din cauza unor declaratii publice facute de membrii Ordinului. In schimb, exista un singur caz d...

- Acuzat de „defaimarea tarii“, eurodeputatul Cristian Preda mai are de asteptat pana dupa Pasti pentru a primi un verdict din partea Consiliul Ordinului „Steaua Romaniei“. Un nou termen a fost stabilit pentru 19 aprilie, data la care Consiliul ar trebui sa ajunga la un verdict. Acesta ar putea ramane…

- Cristian Preda este criticat in termeni dur de deputatul PNL Pavel Povescu, in contextul in care europarlamentarului i s-ar putea retrage Ordinul "Steaua Romaniei". Popescu il acuza de minciuna pe Preda si il considera un fals model, disperat sa prinda inca o data un loc eligibil pe listele unui…

- Consiliul de onoare al Ordinului 'Steaua Romaniei' urmeaza sa il audieze, miercuri, pe europarlamentarul Cristian Preda, care a primit aceasta distinctie in 2009, pentru a raspunde unui denunt privind defaimarea tarii.In prezent, din Consiliul de onoare al Ordinului national „Steaua Romaniei”…

- Pe 14 martie, europarlamentarul anunta ca a fost chemat in fata Consiliului de onoare al Ordinului ‘Steaua Romaniei’. „Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu si Tudose, sunt chemat in fata Consiliului de onoare al Ordinului ‘Steaua Romaniei’,…

- Cristian Preda ar putea ramane fara decorația „Steaua Romaniei, in contextul discuțiilor privind o lege a defaimarii. Consiliul Ordinului „Steaua Romaniei” se intrunește, miercuri, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta retragerea decorației care a fost acordata europarlamentarului Cristian Preda in…

- Consiliul de onoare al Ordinului 'Steaua Romaniei' urmeaza sa il audieze, miercuri, pe europarlamentarul Cristian Preda, care a primit aceasta distinctie in 2009, pentru a raspunde unui denunt privind defaimarea tarii. Pe 14 martie, europarlamentarul anunta ca a fost chemat in fata Consiliului…

- Deputatul PSD de București Beatrice Tudor a criticat in termeni duri declarațiile recente ale europarlamentarului Cristian Preda, spunand ca acesta incearca sa destabilizeze autoritatea Guvernului roman in fața oficialilor europeni. Concret, Beatrice Tudor i-a adus aminte lui Preda despre declarația…

- Mihai Șora ar putea deveni cetațean de onoare al Capitalei. Filosoful, in varsta de 101 ani, ar urma sa primeasca titlul „in semn de recunoastere a contributiei sale la promovarea valorilor culturale romanesti”. Inițiativa aparține consilierilor Uniunii Salvați Romania (USR) și urmeaza sa fie discutata…

- Europarlamentarul Cristian Preda, acuzat de PSD ca a defaimat tara, a cerut sa fie audiat public de catre Consiliul de onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“, insa seful Cancelariei Ordinelor s-a opus. Cristian Preda va fi judecat de Gabriela Firea, Mircea Geoana, Ecaterina Andronescu si de Serban Bradisteanu,…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a vorbit, la Adevarul Live, despre declaratia colegului sau de partid, Florin Citu, care spunea ca „prioritatea principala pentru Romania ar trebui sa fie sectorul privat, nu educatia si sanatatea”. Raetchi a declarat ca nu este de acord cu parerea acestuia, afirmand ca…

- Europarlamentarul Cristian Preda a cerut ca audierea sa in fata Consiliului de onoare al Ordinului 'Steaua Romaniei' sa fie una publica, insa solicitarea sa a fost respinsa. "Am scris Cancelariei Ordinelor ca doresc ca audierea mea, din 28 martie, in fata Consiliului de onoare…

- Aud ca dl Cristian Preda, europarlamentar roman, urmeaza sa fie certat de membrii Consiliului de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“ (Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, Mircea Geoana etc.) pentru „defaimarea tarii“.

- Aud ca dl Cristian Preda, europarlamentar roman, urmeaza sa fie certat de membrii Consiliului de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“ (Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, Mircea Geoana etc.) pentru „defaimarea tarii“.

- Aud ca dl Cristian Preda, europarlamentar roman, urmeaza sa fie certat de membrii Consiliului de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“ (Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, Mircea Geoana etc.) pentru „defaimarea tarii“.

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic parlamentarului Catalin Radulescu, dupa ce „deputatul AKM“ l-a criticat pe Liviu Dragnea pentru modul in care a organizat Congresul PSD.

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic parlamentarului Catalin Radulescu, dupa ce „deputatul AKM“ l-a criticat pe Liviu Dragnea pentru modul in care a organizat Congresul PSD.

- Europarlamentarul Cristian Preda acuza coalitia PSD-ALDE ca vrea sa il lase fara ordinul Steaua Romaniei, pentru ca ar fi criticat la Bruxelles guvernele Grindeanu si Tudose. Preda va fi "judecat" pe 28 martie de Consiliul de Onoare al Ordinului Steaua Romaniei, care ar putea propune presedintelui…

- Acuzat, printr-un denunt, de ”defaimarea tarii”, europarlamentarul Cristian Preda a fost chemat sa dea explicatii in fata Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua Romaniei. Posesor al acestei medalii, Cristian Preda s-ar putea trezi in situatia de a-i fi retrasa decoratiei, asa cum de altfel a patit…

- Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat miercuri, referitor la faptul ca europarlamentarul Cristian Preda a fost chemat la Consiliul de Onoare al Ordinului ”Steaua Romaniei”, fiind acuzat de neglijarea interesului national si defaimare, ca este solidar cu acesta, afirmand ca “noua realitate nationalist-iliberala…

- Parlamentarul european Cristian Preda anunta pe Facebook faptul ca a fost chemat in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, pentru a raspunde pentru acuzatiile de defaimare a tarii peste hotare.

- Europarlamentarul Cristian Preda a anuntat miercuri ca a fost chemat in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, distinctie pe care a primit-o in 2009, pentru a raspunde unui denunt privind defaimarea tarii. "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu…

- El a spus ca va fi judecat de Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, doctorul Șerban Bradișteanu, Mircea Geoana, fostul director SRI Costin Georgescu și generalul Degeratu. [citeste si] "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu și Tudose, sunt chemat in fața…

- Europarlamentarul Cristian Preda este chemat in fața Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, ca urmare a criticilor aduse Guvernelor Grindeanu și Tudose. Anunțul a fost facut de europarlamentar pe pagina personala de Facebook.„Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in…

- "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu si Tudose, sunt chemat in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, pentru a raspunde unui denunt care reia acuzatiile PSD-ALDE de defaimare a tarii. Ma vor judeca: Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, doctorul Serban…

- Deputatul liberal Cezar Preda a anunțat astazi ca nu va mai candida pentru un alt mandat. Deputatul spune ca a Post-ul Cezar Preda, regreta ca PDL a ramas in istorie ca partidul care a „taiat”: „Partidul meu e mort! Eu sunt la ultimul mandat” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul liberal Cezar Preda a anunțat astazi ca nu va mai candida pentru un alt mandat. Deputatul spune ca a Post-ul Cezar Preda: „Partidul meu e mort! Eu sunt la ultimul mandat” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, miercuri, ca a contestat hotararea CEX PSD care a interzis membrilor de partid sa candideze la Congres, iar daca aceasta nu va fi rezolvata va merge in instanta, afirmand ca 99% dintre membrii de partid nu stiu de ce se organizeaza Congresul.

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedinte al Comisiei de cultura, acuza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii ca a devenit "o institutie de partid", care are "antecedente in a albi premieri PSD", facand referire la decizia luata in cazul fostului premier Mihai Tudose.

- Deputatul democrat Corneliu Dudnic a fost avertizat de catre conducerea formațiunii, dupa ce a facut recent declarații care instiga la ura, informeaza Noi.md. Subiectul a fost discutat la ședința de astazi a democraților, dupa ce Corneliu Dudnic a declarat ca, in cazul in care Republica Moldova se va…

- Remus Borza, deputat independent, a declarat in plenul Parlamentului ca indemnizatia de 9.000 de lei pe care parlamentarii o primesc este "decenta". El mai spune ca alesii nu pot veni "desculti" la serviciu si ca "un demnitar prost platit este vulnerabil la prostie si la coruptie".…

- "Si alaltaieri, cand am discutat pe motiunea simpla pe munca am vorbit despre ipocrizia si populismul unor colegi. Ce ipocrizie e mai mare decat sa votezi impotriva propriilor indemnizatii si sa te calci pe picioare la casierie ca sa le incasezi? Nu am vazut niciun semnatar din cei 52 pe motiunea…

- Deputatul PMP Corneliu Bichineț continua seria de afirmații vulgare, in Parlament: ”Pana la urma, acel pacatos Portocala, a paradit-o sau nu pe colega noastra, Cosma?” s-a intrebat acesta, retoric, in timpul dezbaterii din ședința de plen de miercuri. Declarația acestuia a fost criticata dur de ceilalți…

- Deputatul neafiliat Remus Borza a declarat, miercuri, de la Tribuna Parlamentului, ca indemnizatia de 9.000 de lei pe care parlamentarii o primesc este „decenta”, afirmand ca alesii nu pot veni „desculti” la serviciu si ca „un demnitar prost platit este vulnerabil la prostie si la coruptie”.…

- Liderii USR Iasi au organizat ieri o sedinta de partid pe Pietonal, in fata Primariei. Ei s-au declarat nemultumiti ca asteapta de mai bine de un an ca municipalitatea sa le inchirieze un sediu, asa cum prevede legislatia in vigoare. Deputatul USR de Iasi Cosette Chichirau a transmis in direct protestul…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a adresat o scrisoare deschisa membrilor Parlamentului European, solicitandu-le sa reactioneze fata de pozitiile europarlamentarilor Monica Macovei si Sven Giegold pe motiv ca acestia "au incalcat fatis" Directiva UE referitoare la prezumtia de nevinovatie. …

- Primaria Sectorului 1 anunta ca va angaja un administrator public (“city manager”), iar primul criteriu este ca acesta sa nu fi fost membru de partid. Primaria Sectorului 1 va coopta in echipa sa primul administrator public (‘city manager’) din istoria instituției. In ședința Consiliului local din 31…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoainu, pune presiune pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, spunand ca „daca are cu adevarat respect fața de acest popor” trebuie sa ia o decizie in ceea ce o privește pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. „Domnul Tudorel Toader 3, daca are cu adevarat respect fața de acest…

- Acum doua zile, s-au reluat – dupa o vacanta de o luna – reuniunile „formatiunilor“ Consiliului UE, institutia in cadrul careia sunt reprezentate guvernele din statele-membre si pe care Romania o va prezida in primele sase luni din 2019. Se intelege de la sine ca, pentru guvernul de la Bucuresti, 2018…

- Consiliul Superior al Procurorilor a respins contestașia procurorului Ivan Filimon impotriva deciziei Colegiului de disciplina și etica prin care a fost demis din funcția de procuror, ca urmare a gestionarii defectuoase a dosarului lui Andrei Braguța. Procurorul poate sa atace decizia Consiliului in…

- Deputatul PNL Florin Roman a comentat, miercuri, intr-o conferința de presa, declarația președintelui PSD Ioan Dirzu care susține ca romanii o duc mai bine dar inca nu-și dau seama de asta și considera ca deputatul social-democrat este ”slugoi fața de partid, mincinos și traiește pe alta lume”. Imi…

- Potrivit unui anunt publicat pe pagina de internet a Consiliului, joi va avea loc sustinerea interviului pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Instantei supreme. Judecatorul care si-a depus candidatura este Mirela Sorina Popescu, cea care ocupa aceeasi functie din 24 ianuarie 2015. Conform…

- Deputatul social-democrat Nicolae Banicioiu atrage atentia ca PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', subliniind ca premierii si guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile. ''Eu cred ca lucrurile ne scapa de…

- Pentru corecta informare a publicului asupra tirilor difuzate în data de 10 ianuarie a.c. în spaiul media referitoare la &rdquotrucarea&rdquo unei licitaii organizat de Direcia Silvic Hunedoara Regia Naional a Pdurilor &ndash Romsilva face urmtoarele precizriÎn 24 octombrie 2017…

- La nici 35 de ani, Adrian Todoran nu este cel mai tanar deputat de Maramures, dar cu siguranta este cel mai activ dintre acestia. In primul an de mandat in Parlamentul Romaniei, deputatul Partidului Miscarea Populara s-a facut remarcat prin cateva initiative legislative cu un larg impact social, dar…